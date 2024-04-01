Агата Муцениеце публично объявила о новом романе: "Бывший отдыхает"

Известная российская актриса Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным не раз становилась объектом обсуждений. Особенно многих интересует личная жизнь 35-летней звезды. Так, прошлым летом все разговоры были о ее бойфренде-стоматологе Александре Соколенко. Пока одни ждали скорой свадьбы пары, другие заметили звезду "Закрытой школы" с миллионером Владимиром Перельманом. Они появились вместе на одном из мероприятий.

Впрочем, сама Агата предпочитает держать личную жизнь за завесой тайны. Официальных заявлений о своих романах она не делает, лишь пробуждает в поклонниках интерес разными намеками. Вот и в этот раз Муцениеце выложила достаточно откровенные снимки с телеведущим Иваном Чуйковым. Фото она подписала интригующей фразой.

"В каждой шутке…" – заявила артистка.





Впрочем, столь горячие снимки – это уже не намек, решили фанаты. Многие подписчики посчитали, что Агата Муцениеце публично объявила о новом романе. Звезду начали поздравлять и, конечно, сравнивать "избранника" с бывшим мужем.

"Ого, какого мачо отхватила. Бывший отдыхает", – написал один из комментаторов под постом Агаты.

Не исключают поклонники Муцениеце и то, что это может быть просто первоапрельская шутка. Однако снимки получились весьма реалистичными, и некоторые даже смогли разглядеть в глазах актрисы любовь.

Ранее Муцениеце вступилась за критикующего актеров Кологривого.