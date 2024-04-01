Александр Толмацкий раскритиковал Петросяна за позднее отцовство

Несколько недель назад новость о рождении у Евгения Петросяна третьего ребенка удивила многих поклонников. 78-летний юморист впервые стал отцом 55 лет назад, тогда у него родилась дочь Викторина. Вступив в брак с 35-летней Татьяной Брухуновой, на свет появились сын Ваган и дочь, которую артист с супругой решили назвать необычным именем - Матильда. Многие поздравили сатирика с пополнением в семье, однако у некоторых это вызвало неоднозначные эмоции.

За позднее отцовство Евгения Петросяна раскритиковал и отец репера Децла Александр Толмацкий. Он считает, что юморист безответственно отнесся к появлению в семье новорожденного. По словам мужчины, прежде чем становиться родителем в очередной раз, комик должен был несколько раз подумать. Не меняет ситуацию и то, что супруга Евгения Вагановича еще молода, считает Толмацкий.

"Все-таки должна быть полноценная семья", – высказал свое мнение отец музыканта.

Напомним, в середине марта Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками в своем блоге новостью о рождении ребенка. Она заявила, что стала мамой еще осенью прошлого года, но не спешила рассказывать об этом. Многие не поверили, что пара справилась самостоятельно, и предположили, что супруги обратились за помощью к суррогатной матери. Масло в огонь подлил и тот факт, что жену комика никто не видел беременной. Однако и Петросян, и Брухунова заверили, что пользоваться этой услугой не было нужды.

Ранее Сергей Светлаков назвал юмор Петросяна примитивным.