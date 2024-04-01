Вот почему Волочковой все завидуют: балерина перечислила свои достижения

В современном мире, где успех и популярность часто сопровождаются не только восхищением, но и завистью, личный опыт известной балерины Анастасии Волочковой освещает эту тему под новым углом. 48-летняя танцовщица, чья карьера и жизнь постоянно находятся под вниманием общественности, в недавнем интервью поделилась своими размышлениями о причинах, по которым люди могут испытывать зависть к ее достижениям и образу жизни.

Возможные причины зависти к Волочковой многочисленны и включают в себя якобы не только ее профессиональные успехи на сцене, но и ее личные качества, такие как красота и стройность. Кроме того, балерина активно занимается благотворительностью и имеет широкую известность среди разных поколений. Мол, это также может вызывать зависть.

"Мне завидуют – моей красоте, стройности моего тела, моему успеху, что я в свои 48 лет танцую профессионально на сцене, танцую собственное шоу, которое у меня есть, завидуют благотворительности, завидуют тому, что я умею объединять детей, что дети с пяти лет меня знают лично. Конечно, есть чему завидовать, слава Богу", – сказала балерина во время беседы с журналисткой Аленой Жигаловой в рамках ютуб-шоу "Алена, блин!".





Волочкова считает, что негативные комментарии и оценки часто исходят от тех, кто сам не добился значительных успехов или не имеет широкой известности. По словам балерины, эти комментарии могут быть вызваны неудовлетворенностью собственной жизнью или отсутствием внимания и любви. Она также подчеркнула, что некоторые критические замечания могут быть основаны на недостаточном понимании сложностей профессии балерины и трудностей, с которыми сталкиваются артисты.

"Хочется сказать: мои золотые, так вы хоть наденьте пуанты на ноги и посмотрите, какая это боль, почувствуйте. Не надо в них танцевать, просто наденьте, и подумайте, будете ли вы писать эти гадости в дальнейшем или нет", – обратилась танцовщица к злопыхателям.

Анастасия Волочкова предпочитает воспринимать зависть как признак того, что ее жизнь и достижения вызывают восхищение, а не сочувствие. Это напоминает ей о словах Геродота о том, что лучше быть объектом зависти, чем сострадания (в интервью эти слова балерина приписала Фаине Раневской).