Башаров объяснил буйное поведение Кологривого "звездной болезнью"

После инцидента, вызванного буйным поведением актера Никиты Кологривого, который произошел 20 марта в одном из баров Новосибирска, заслуженный артист Республики Башкортостан Марат Башаров прокомментировал ситуацию в шоу "Звезды сошлись". Он назвал случившееся с его молодым коллегой "звездной болезнью", отметив, что многие артисты сталкиваются с подобными испытаниями, но не все способны их преодолеть. Башаров подчеркнул, что талант и умение мыслить – разные вещи, и признал, что сам когда-то страдал от подобных проблем, что привело к потере работы и другим серьезным последствиям.

В своем высказывании он также выразил мнение, что подобное поведение звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" должно повлечь за собой наказание. По словам Марата, жизнь его самого уже наказала за аналогичные ошибки.

По поводу действий Никиты Кологривого высказались и другие известные личности. Елена Проклова, заслуженная артистка РСФСР, подчеркнула важность соответствия степени популярности личным качествам. Лера Кудрявцева выразила мнение, что потеря работы может стать решающим фактором для изменения поведения Кологривого и добавила, что артисты должны служить образцом для подражания.

Сам Кологривый, арестованный за дебош в новосибирском баре, был освобожден после семидневного содержания под стражей. Этот инцидент стал кульминацией его недавнего поведения, которое отличалось агрессией и несдержанностью как в общении с окружающими, так и в комментариях в адрес коллег.

Ранее певица Слава призвала общественность простить Никиту Кологривого за буйное поведение. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".