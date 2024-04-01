Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о своих изменах Костенко

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко обменялись кольцами шесть лет назад. В браке у них родились четверо детей с небольшой разницей в возрасте. Пока футболист зарабатывает деньги, чтобы прокормить семью, супруга посвятила себя воспитанию сыновей и дочерей. Однако многие не считают звездную пару эталоном семейных ценностей. В сторону Костенко и Тарасова постоянно летят обвинения в том, что спортсмен изменяет супруге, а жену упрекают в том, что она слепа либо стойко терпит все выходки мужа.

Долгое время пара старалась игнорировать слухи, однако в своем последнем выпуске на YouTube-канале решили поставить точку в этом вопросе. Тарасов отметил, что ему завидуют, как и всем спортсменам, именно поэтому распускают грязные слухи.

"Для меня самое смешное то, что, когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм", – пожаловался бывший супруг Бузовой.

Кроме того, в семье есть обязательное правило, которого придерживается каждый из супругов, рассказала Анастасия. И муж, и жена обязательно должны ночевать дома, а также не приходить домой слишком поздно. Жена Тарасова поделилась, что нарушили это правило лишь однажды, когда у мужа были спортивные сборы и он не приехал домой.

Ставшая недавно мамой в четвертый раз Костенко также раскрыла имя нового члена семьи. Она сообщила, что сына назвала в честь своего отца Ярославом.