Эксперт назвала популярный у россиян завтрак опасным для здоровья

Многие родители твердят с детства, что завтрак должен быть сытным. Поэтому самым популярным блюдом с утра у россиян считается яичница. Любители плотно поесть с утра и вовсе сдабривают глазунью сосисками и колбасами. Однако такой прием пищи может сильно навредить организму, заявила врач-диетолог Нурия Дианова. По словам специалиста, это худший завтрак из возможных.

Врач отметила, что также многие после пробуждения едят много мяса и молочных продуктов. Это тоже не лучший выбор, предупредила Нурия. Она считает, что россиянам необходимо взять за привычку есть с утра больше овощей и морепродуктов.

"Такая привычка связана с традициями в питании. Например, многие считают, что нормально есть на завтрак яичницу с сосисками, но это худший вариант", – предупредила эксперт.

Врач рассказала, что такой рацион очень перегружает пищеварительную систему, что впоследствии может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вместо этого доктор советует обогатить утреннее меню насыщенными жирами. Например, есть больше красной рыбы, мякоти авокадо и орехов. Такое питание не только легко воспринимается организмом, но и способно нормализовать уровень холестерина и работу сердца.

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