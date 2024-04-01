Кудрявцева посмеялась над Лазаревым в день его рождения: Старый стал

Известная телеведущая Лера Кудрявцева выразила свои теплые чувства и поздравления бывшему партнеру и давнему другу, артисту Сергею Лазареву, в честь его 41-летия. Она разместила в своем интернет-дневнике фотографию, где они вместе наслаждаются временем на природе, окруженные атмосферой уютного отдыха с шашлыками.

В своем обращении Кудрявцева с юмором упомянула об их длительной дружбе, которая, по ее словам, насчитывает уже целую вечность. Она не упустила возможности подшутить над возрастом Лазарева, подчеркнув важность заботы о здоровье. Вместе с тем, она пожелала ему всех благ: счастья, любви и удачи, что, как отметила знаменитость, является классическим желанием для именинника.

"Конечно, старый ты стал, что уж... Поэтому желаю здоровья, в твоем возрасте, сам понимаешь, это главное", – написала 52-летняя телезвезда.







Лера также выразила свое восхищение качествами Лазарева, описав его как исключительного профессионала и привлекательного мужчину, обладающего искренностью, добротой и талантом. Она завершила свое послание словами любви и восхищения, подписавшись как "Баба Лера", что добавило личностной окраски и теплоты в ее поздравление.

Ранее Анастасия Волочкова ответила на вопрос об обиде на Сергея Лазарева после его отказа на просьбу о совместной фотографии. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".