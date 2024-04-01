Жена Макаревича показала уникальное фото двухлетнего сына

Жена 70-летнего лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* поделилась трогательным снимком своего малыша. Эйнат Кляйн в честь празднования дня рождения сына Эйтана, которому исполнилось два года, опубликовала его фотографию. Уникальный снимок появился в популярной социальной сети.

Эйнат выразила свои чувства по поводу скоротечности времени, отметив, что кажется, будто только вчера ее сын появился на свет, а теперь уже носится по дому "в клетчатом халатике", выражая свои желания.





Поклонники пары не оставили этот момент без внимания, подчеркнув, что маленький Эйтан обладает заметным сходством со своим знаменитым отцом. Они также присоединились к поздравлениям в честь дня рождения мальчика.

Кстати, кроме Эйтана у музыканта есть и другие дети: 36-летний сын Иван и 24-летняя дочь Анна, которых ему подарила журналистка Анна Рождественская. Также у артиста есть внебрачная дочь Дана, которой в этом году исполняется 49 лет.

Ранее Андрей Макаревич* высказал мнение, что публичное выражение скорби является "пошлым занятием". Это мнение он выразил после теракта, который произошел 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова лидера группы "Машина времени" были приведены в женском журнале "Клео.ру".

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

