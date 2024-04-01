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Понедельник 1 апреля

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Жена Макаревича показала уникальное фото двухлетнего сына

Жена Макаревича показала уникальное фото двухлетнего сына

Супруга Андрея Макаревича* опубликовала свежий снимок наследника.

Жена 70-летнего лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* поделилась трогательным снимком своего малыша. Эйнат Кляйн в честь празднования дня рождения сына Эйтана, которому исполнилось два года, опубликовала его фотографию. Уникальный снимок появился в популярной социальной сети.

Эйнат выразила свои чувства по поводу скоротечности времени, отметив, что кажется, будто только вчера ее сын появился на свет, а теперь уже носится по дому "в клетчатом халатике", выражая свои желания.

Фото: соцсети

Поклонники пары не оставили этот момент без внимания, подчеркнув, что маленький Эйтан обладает заметным сходством со своим знаменитым отцом. Они также присоединились к поздравлениям в честь дня рождения мальчика.

Кстати, кроме Эйтана у музыканта есть и другие дети: 36-летний сын Иван и 24-летняя дочь Анна, которых ему подарила журналистка Анна Рождественская. Также у артиста есть внебрачная дочь Дана, которой в этом году исполняется 49 лет.  

Ранее Андрей Макаревич* высказал мнение, что публичное выражение скорби является "пошлым занятием". Это мнение он выразил после теракта, который произошел 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Слова лидера группы "Машина времени" были приведены в женском журнале "Клео.ру".

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

1 апреля 2024, 22:07
Андрей Макаревич (иноагент). Фото: YouTube / @sobchak
Дмитрий Алексеев
Woman.ru✓ Надежный источник

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