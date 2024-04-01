После того как Максим Галкин* покинул Россию и приобрел "почетное" звание иностранного агента, хейтеров у артиста прибавилось. Сам же комик только подливает масла в огонь своими "остроумными" шутками. Очередной шквал негатива артист получил в минувшие выходные. На этот раз Максим Галкин* решил отказаться от русского языка.

Муж Пугачевой поздравил с юбилеем Лайму Вайкуле, которая отметила 70-летие. Он решил записать видео и выложить его в своем блоге. На кадрах артист едет на велосипеде и говорит на латышском языке.

Лингвистический порыв Галкина* оценили не все. Многих поразило желание артиста выставить личные пожелания на всеобщее обозрение, а не отправить имениннице. Тем более, что многие не поняли о чем артист говорит на кадрах.

"Зачем? Отправили бы ей отдельно. Вы себя очень дешево ведете", — написал один из подписчиков артиста под постом.

Среди комментаторов оказалась и сама Лайма Вайкуле, которая, как и Галкин*, не любит подбирать выражения в высказываниях. Так, недавно певица заявила, что ее концерты кормили весь Советский Союз. А композитора Раймонда Паулса, который написал многие ее хиты, обвинила в том, что он воровал песни у Запада.

Под постом мужа Пугачевой она поблагодарила его за поздравления, также на латышском языке.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева эффектно попрощалась с Галкиным*: "Береги себя".

* Признан иностранным агентом на территории РФ