"Мало радости ему приносила": Апина проговорилась о непристойной причине развода с мужем

Российская исполнительница Алена Апина была в браке дважды. Первый союз с художником Валерием Апиным распался достаточно скоро. Вторым избранником звезды 90-х стал музыкальный продюсер и предприниматель Александр Иратов. Пара много раз становилась объектом слухов и сплетен. Например, из-за своей необычной истории любви. Исполнительница хита "Романс" рассказывала, что она долгое время ухаживала за шоуменом, кроме того, предложение пожениться тоже исходило от нее.

Счастливой семьей для всех вокруг Апина и Иратов были почти четверть столетия. Они вместе воспитали единственную дочь, которую назвали Ксения. Распад этих отношений был неожиданностью для многих, но только не для самой звезды. В недавнем интервью Апина проговорилась о непристойной причине развода с супругом. По словам знаменитости, Александр ей изменял, но у нее были и иные мотивы, заявила исполнительница.

"Свечку я не держала, но о многих его приключениях знала. Это не было краеугольным камнем нашего расставания. Тут и одно, и другое, и третье. И с моей стороны, наверное, мало радости ему приносила своим грустным лицом", – рассказала о личном артистка.

Впрочем, жалости о том, что долгий брак распался, нет, заявила Алена. По словам певицы, ее экс-супруг сейчас счастлив в браке с другой женщиной, и разногласия между бывшими мужем и женой исчерпаны. Кроме того, их общая дочь в хороших отношениях с папой и его нынешней возлюбленной.

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