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Одна вышла замуж, вторая ждет любовь: в Сети обсуждают брак неразделенных сиамских близнецов

Одна вышла замуж, вторая ждет любовь: в Сети обсуждают брак неразделенных сиамских близнецов

У сестер одно тело на двоих. Тем не менее это не помешала одной найти свою любовь.

Сестры Эбигейл и Британи Хансель родились на севере США, в штате Миннесота, в обычной семье: мама работает в скорой помощи, отец – плотник. До момента рождения девочек никто не догадывался об их особенности. Однако, когда сестры появились на свет, работники родильного дома ужаснулись – у девочек было две головы и одно на двоих тело. Родителям предложили провести операцию и разъединить сиамских близняшек, однако они отказались, ведь в таком случае одна из малышек могла не выжить.

Сейчас 34-летние сиамские близнецы живут обычной жизнью. Сестры водят машину, работают преподавателями в школе и даже вышли замуж. Точнее, в брак вступила одна из сестер – Эбигейл. Бритни в настоящее время только ждет свою любовь. Эбби рассказала, что невероятно счастлива с супругом и мечтает вскоре стать мамой.  

Медики отмечают, что в теории это возможно. Ведь анатомическое строение сестер Хансель позволяет каждой практически жить своей жизнью. Так, у близняшек одно туловище, но при этом у каждой свой позвоночник, сердце и желудок. В то же время в теле Эбигейл и Британи три почки и три легких. Половые органы у девушек одни на двоих. Сестры научились синхронизировать движения, так как каждая отвечает за конечности со своей стороны. 

Оказалось, что одна из сиамских близняшек вышла замуж еще три года назад, но решила не афишировать перемены в жизни. Сейчас же в Сети появились снимки со свадьбы, где счастливая Эбби танцует в белом платье со своим мужем Джошуа Боулингом. 

1 апреля 2024, 14:03
Эбигейл и Британи Хансель. Фото: соцсети/@abbyandbrittany
Елизавета Федорова
New York Post✓ Надежный источник

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