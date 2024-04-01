Марию Погребняк оштрафовали на 85 тысяч рублей

Известная предпринимательница и популярный блогер Мария Погребняк поделилась в своем интернет-дневнике, что столкнулась с неприятностью в виде крупных штрафов за неправильную парковку на общую сумму в 85 тысяч рублей. Она объяснила, что пропустила момент, когда ей необходимо было заново подтвердить статус многодетной матери, что и привело к финансовым санкциям. Погребняк выразила недоумение по поводу ежегодной необходимости подтверждения данного статуса и отсутствия предупреждающего уведомления о предстоящих штрафах.

Мария, которая ранее была замужем за известным футболистом Павлом Погребняком до их развода в 2023 году, является матерью трех сыновей. В то время как она участвовала в телешоу "Звезды в Африке", ее бывший супруг был замечен в московских клубах с различными дамами, однако ни одна из сторон не давала комментариев по этому поводу.

В данный момент Мария находится в отношениях с предпринимателем Игорем Головинским, однако детали их отношений в основном остаются за кадром.

Ранее Мария Погребняк заявила, что размышляет о свадьбе с новым возлюбленным. Мыслями о возможном торжестве блогер поделилась во время съемок шоу "Это нормально?". Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".