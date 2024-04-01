СК проверит Манижу на оправдание терроризма - Mash

Следственный комитет (СК) РФ проведет проверку в отношении известной исполнительницы Манижи (представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году) на предмет высказываний, которые могут трактоваться как оправдание террористической деятельности, сообщает издание Mash. Па данным издания, инициатором стал соучредитель Фонда по защите исторического наследия страны Александр Карабанов, который обратился к руководителю СК с просьбой провести анализ комментариев певицы, высказанных ею в социальных сетях.

Контекстом для обращения послужило видеообращение Манижи, распространенное в популярной социальной сети. В своем обращении артистка прокомментировала трагедию, произошедшую 22 марта в "Крокус Сити Холл", а также задержание лиц, причастных к теракту. Манижа назвала методы задержания "публичной пыткой", что вызвало недовольство и привело к обращению Карабанова.