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Понедельник 1 апреля

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СК проверит Манижу на оправдание терроризма - Mash

СК проверит Манижу на оправдание терроризма - Mash

Манижу могут привлечь к ответственности за ее комментарий о задержании террористов.

Следственный комитет (СК) РФ проведет проверку в отношении известной исполнительницы Манижи (представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году) на предмет высказываний, которые могут трактоваться как оправдание террористической деятельности, сообщает издание Mash. Па данным издания, инициатором стал соучредитель Фонда по защите исторического наследия страны Александр Карабанов, который обратился к руководителю СК с просьбой провести анализ комментариев певицы, высказанных ею в социальных сетях.

Контекстом для обращения послужило видеообращение Манижи, распространенное в популярной социальной сети. В своем обращении артистка прокомментировала трагедию, произошедшую 22 марта в "Крокус Сити Холл", а также задержание лиц, причастных к теракту. Манижа назвала методы задержания "публичной пыткой", что вызвало недовольство и привело к обращению Карабанова.

К слову, заявление певицы не осталось без внимания известных личностей. Так, народная артистка СССР Алла Пугачева, которая переехала за границу два года назад, в ответ на заявление Манижи о недопустимости травли в отношении таджиков (то есть всех представителей этой национальности) после теракта написала: "Прости". И только после этого исполнительница хита "Миллион алых роз" написала у себя в блоге, что "скорбеть нужно в душе", а не напоказ. Так артистка отреагировала на критику общественности в ее адрес. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру" ранее. 

1 апреля 2024, 17:28
Манижа. Фото: YouTube / @sobchak
Дмитрий Алексеев
Mash✓ Надежный источник

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