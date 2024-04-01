Пролежала больше месяца: стало известно, почему Либерж Кпадону не искали родители

Новость о кончине Либерж Кпадону, которую многие знали как бывшую участницу Дома-2, появилась 31 марта. Первой об этом сообщила ее приятельница по проекту Анна Якунина. Она написала в своем блоге, что видела переписку из чата соседей дома, в котором жила Либерж. Позже информацию подтвердила и Алиана Устиненко, которая после реалити-шоу поддерживала хорошие отношения с девушкой.

По словам бывшей жены Гобозова, Кпадону скончалась больше 40 дней назад. Сообщается, что соседи девушки пожаловались на неприятный запах из квартиры Либерж. Согласно информации, которая распространяется в Сети, девушку обнаружили мертвой на полу.

В середине февраля Кпадону рассказала в социальных сетях, что ей диагностировали опухоль в легком. По дороге на операцию Либерж записала видео. На кадрах девушка плачет и говорит, что очень волнуется. В конце ролика экс-участница Дома-2 попрощалась со всеми. Это был последний раз, когда она выходила на связь с подписчиками.

После того как появилась новость о кончине Кпадону, у многих возник вопрос: как так получилось, что родители не искали дочь, которая пропала больше чем на месяц? На защиту близких Либерж встала Анна Якунина.

"Либи как творческий человек частенько уходила в себя на месяц-два. Её подписчики тоже в курсе этого. Сегодня она активна, а потом пропадает резко. И родители, видимо, уже привыкли к тому, что дочь может пропасть", – прояснила ситуацию девушка.

Кроме того, отметила Якунина, у всех разные отношения с близкими: кто-то созванивается каждый день, для других в порядке вещей общаться раз в месяц. Подруга Кпадону призвала не осуждать родных Либерж.