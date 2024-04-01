Васильева осудила Петросяна, который стал отцом в третий раз

Известная актриса Татьяна Васильева выразила свое неодобрение по поводу решения 78-летнего юмориста Евгения Петросяна стать отцом уже в третий раз. Эти слова прозвучали в рамках телевизионного шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Васильева высказала мнение, что Петросян, принимая такое решение, не учитывает будущее своего ребенка и возможные трудности в отношениях с неродными родственниками.

Актриса подняла вопрос о том, как материальное благосостояние может повлиять на счастье и благополучие ребенка, указывая на то, что деньги не являются гарантом счастливой жизни. Она также обратила внимание на то, что Петросян, кажется, больше заботится о том, какое имущество он оставит после себя, чем о том, как будут складываться отношения его ребенка с другими членами семьи после его ухода.

Татьяна Васильева подчеркнула, что для ребенка может быть сложно находить общий язык и строить отношения с отчимом, что является значительным аспектом для обдумывания перед принятием решения о рождении детей в позднем возрасте.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова являются родителями двоих детей: сына Вагана, который пришел в этот мир в 2020 году, и дочери Матильды, рожденной в 2023 году. Свои отношения пара закрепила официально в декабре 2019 года. Также у юмориста есть взрослая дочь – 55-летняя Викторина.