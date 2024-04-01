Анастасия Волочкова ответила на вопрос об обиде на Сергея Лазарева

В мире шоу-бизнеса, где каждый шаг знаменитостей находится под пристальным вниманием общественности, даже небольшие инциденты могут вызвать широкий резонанс. Так случилось и с эпизодом, произошедшим на красной дорожке премии "Золотой граммофон", когда певец Сергей Лазарев отказал балерине Анастасии Волочковой в просьбе сфотографироваться вместе.

Однако, в ходе беседы с журналисткой Аленой Жигаловой в рамках ютуб-шоу "Алена, блин!", Анастасия Волочкова ответила на вопрос об обиде на артиста, заявив об отсутствии этого чувства в отношении Лазарева.

"На самом деле я ни на кого не обижалась. Я даже значения этому не придала. Но поскольку это было на камерах все сказано, то, естественно, это все разнесли", – отметила танцовщица в недавнем интервью.

Прошлые взаимоотношения между Волочковой и Лазаревым также оказались непростыми. Балерина вспомнила момент, когда должна была участвовать в телевизионном шоу, посвященном отправке певца на "Евровидение". По ее словам, Сергей настоял на том, чтобы ее участие было вырезано из эфира до проведения конкурса. Тем не менее, после "Евровидения" запись с ее участием была показана.

Несмотря на прошлые разногласия, Анастасия Волочкова подчеркнула свою способность к прощению и нежелание держать зло на людей. Она считает важным сохранять добропорядочность и милосердие даже в трудных ситуациях. Балерина поделилась своим убеждением, что распространение добра и понимания особенно важно в современном мире, наполненном агрессией.

К слову, во время беседы с журналисткой Анастасия Волочкова подчеркнула, что для нее важно иметь возможность выражать свои чувства и мысли напрямую, без посредников, и если она действительно обиделась бы на кого-то, она сказала бы об этом. Для таких случаев она даже решила запустить свое авторское шоу.





Интересно, что уже после "Золотого граммофона", в "Шоу Воли", которое показывает телеканал ТНТ, Сергей Лазарев сфотографировался с картонной версией Анастасии Волочковой. "Настя, это все придумали ребята – Паша Воля и Илья Соболев. Я ни при чем. Настя, дай Бог тебе здоровья и новых красивых шпагатов", – сказал артист во время съемок шоу.