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Понедельник 1 апреля

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Жена Гогена Солнцева едва не умерла во время родов в ванной: Было страшно

Жена Гогена Солнцева едва не умерла во время родов в ванной: Было страшно

Рождение ребенка Гогена Солнцева могло обернуться трагедией.

В последнее время Гоген Солнцев, известный своими скандальными выходками, поделился радостной новостью о том, что он и его жена Полина стали родителями мальчика. Ребенок пришел в этот мир с весом в 3,56 кг и ростом 54 см, как сообщила тетя Гогена. Шоумен не только присутствовал при родах, но и самостоятельно перерезал пуповину.

Интересно, что решение о домашних родах было принято Полиной, несмотря на возражения Гогена. Она уверяла мужа в том, что все пройдет гладко, опираясь на свой предыдущий опыт родов. Однако ситуация оказалась критической, и, по словам Солнцева, едва не закончилась трагедией для матери и ребенка. В этот напряженный момент им на помощь пришла опытная акушерка, которая смогла предотвратить худшее.

"Все вышло из-под контроля, и я думал, что еще чуть-чуть и потеряю ее и ребенка <...> Было страшно", – рассказал шоумен.

Фото: соцсети / @solntcev

Солнцев призывает не повторять их опыт и настоятельно советует рожать в специализированных учреждениях. Он подчеркивает опасность домашних родов и выражает благодарность профессионалам, которые спасли его семью от возможной катастрофы.

Теперь пара наслаждается родительством, хотя имя малыша они пока держат в секрете. Гоген делится снимками из их повседневной жизни, демонстрируя, как они заботятся о новорожденном.

Гоген Солнцев и его жена Полина. Фото: соцсети / @solntcev

Отношения Гогена Солнцева и Полины начались вскоре после его развода с Екатериной Терешкович в 2021 году, которая является матерью девушки и бывшей женой шоумена. Эти отношения вызвали немало обсуждений в обществе, однако пара продолжает строить свою семейную жизнь.

1 апреля 2024, 15:39
Гоген Солнцев. Фото: YouTube / @Dniru_video
Дмитрий Алексеев
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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