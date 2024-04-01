Жена Гогена Солнцева едва не умерла во время родов в ванной: Было страшно

В последнее время Гоген Солнцев, известный своими скандальными выходками, поделился радостной новостью о том, что он и его жена Полина стали родителями мальчика. Ребенок пришел в этот мир с весом в 3,56 кг и ростом 54 см, как сообщила тетя Гогена. Шоумен не только присутствовал при родах, но и самостоятельно перерезал пуповину.

Интересно, что решение о домашних родах было принято Полиной, несмотря на возражения Гогена. Она уверяла мужа в том, что все пройдет гладко, опираясь на свой предыдущий опыт родов. Однако ситуация оказалась критической, и, по словам Солнцева, едва не закончилась трагедией для матери и ребенка. В этот напряженный момент им на помощь пришла опытная акушерка, которая смогла предотвратить худшее.

"Все вышло из-под контроля, и я думал, что еще чуть-чуть и потеряю ее и ребенка <...> Было страшно", – рассказал шоумен.





Солнцев призывает не повторять их опыт и настоятельно советует рожать в специализированных учреждениях. Он подчеркивает опасность домашних родов и выражает благодарность профессионалам, которые спасли его семью от возможной катастрофы.



Теперь пара наслаждается родительством, хотя имя малыша они пока держат в секрете. Гоген делится снимками из их повседневной жизни, демонстрируя, как они заботятся о новорожденном.





Отношения Гогена Солнцева и Полины начались вскоре после его развода с Екатериной Терешкович в 2021 году, которая является матерью девушки и бывшей женой шоумена. Эти отношения вызвали немало обсуждений в обществе, однако пара продолжает строить свою семейную жизнь.