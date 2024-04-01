Адвокат Жорин: проверка Манижи на оправдание терроризма стала сигналом для звезд

В понедельник, 1 апреля, издание Mash сообщило, что в отношении певицы Манижи, которая представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году, начнут проверку по статье об оправдании терроризма. Поводом для начала проверки стал пост артистки в популярной социальной сети. Вокалистка отозвалась о задержании подозреваемых в теракте "Крокус Сити Холл", назвав действия силовиков "публичной пыткой".

Исход лингвистической экспертизы станет решающим в вопросе о возможном возбуждении уголовного дела против Манижи, сказал юрист Сергей Жорин. Он подчеркнул, что проводимая проверка является ясным указанием для всех публичных личностей о необходимости проявлять особую осторожность при комментировании подобных чувствительных событий. Он рекомендовал знаменитостям либо воздерживаться от комментариев на такие темы, либо подходить к формулировке своих мыслей с максимальной аккуратностью.

По словам Жорина, Следственный комитет РФ демонстрирует быструю реакцию на любые высказывания, которые могут быть интерпретированы как двусмысленные или спорные.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта. Тогда четверо террористов ворвались в концертный зал и убили 144 человека. Пострадали еще сотни людей, которые пришли в тот вечер насладиться концертом группы "Пикник".