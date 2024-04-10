Правозащитники просят объявить Даню Милохина в розыск: что произошло?

На днях стало известно, что 22-летнему блогеру Дане Милохину вновь направлена повестка. Этот документ был отправлен на его зарегистрированный адрес в Красногорске, где он когда-то проживал со своими коллегами по цеху. Сейчас же Милохин уже на протяжении полутора лет не имеет с ними никаких дел и, более того, живет за пределами страны.

Руководитель правозащитного центра "Сорок сороков" Георгий Солдатов выступил с инициативой перед Военным комиссариатом Московской области. Он предложил начать поиски Милохина и обеспечить его внесение в воинский учет.

Солдатов указал на то, что Милохин умышленно пытается избежать выполнения своих обязанностей перед армией. В своем обращении он отмечает, что Даня Милохин игнорирует необходимость регистрации в военном учете по адресу своего предыдущего проживания в Красногорске. Он просит принять меры и объявить блогера в розыск для последующей регистрации его в воинских списках.

Ранее Даня Милохин признался, что боится возвращаться в родную страну. Пару месяцев назад он объявил о желании снова оказаться на территории России, но страх заставляет его оставаться на чужбине. Слова блогера приводил женский журнал "Клео.ру".