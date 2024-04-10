Менеджер сообщил, где похоронят Евгения Кунгурова

Церемония прощания с заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым, который прославился благодаря участию в шоу "Голос" и "Один в один", состоится 11 апреля на Троекуровском кладбище. Потом тело певца будет доставлено в его родной поселок Заречный, расположенный в Свердловской области, где и пройдет его захоронение, сообщил Сергей Пудовкин, менеджер покойного артиста.

Владимир Брилев, композитор и певец, вспоминает близкого друга как исключительно талантливого исполнителя с уникальными способностями, чья карьера, как он считает, не раскрылась в полной мере. Брилев также отметил высокие человеческие качества Кунгурова, назвав его верным другом и одним из наиболее достойных людей, с которыми ему довелось встречаться.



Напомним, тело Евгения Кунгурова было обнаружено в Москве вечером 8 апреля возле его дома. Согласно первичным данным следствия, признаков насильственной смерти на его теле не найдено.

Ранее отец высказался о Евгении Кунгурове после его смерти. Родитель сообщил о болезни, которую он не выдержал. О серьезных проблемах со здоровьем у артиста писал женский журнал "Клео.ру".