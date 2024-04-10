"Просто тьфу": поклонники отвернулись от избитой мужчиной Муцениеце

После громкого развода с Павлом Прилучным Агате Муцениеце постоянно приписывают романы. Да и сама актриса не старается опровергать слухи вокруг своей личной жизни и только подливает масла в огонь, интригуя в своем блоге. Так, на прошлой неделе звезда "Закрытой школы" поделилась с поклонниками кадрами с весьма чувственной фотосессии. На фото актриса позировала в объятьях красавца Ивана Чуйкова. Многие посчитали, что звезды теперь вместе.

Опровергать эту информацию ни Агата, ни Иван не стали. Наоборот, не на шутку разошедшиеся коллеги по сцене, которые скоро вместе играют в спектакле Crave, начали подогревать домыслы о возможных отношениях. Актеры снялись еще раз вместе, но в этот раз в кадре творилось настоящая вакханалия: Муцениеце и Чуйков били друг друга и валялись на полу.





Такой творческий порыв "избитой" мужчиной Агаты не поддержали даже самые преданные поклонники. Ей напомнили, что сама Муцениеце жаловалась на побои со стороны бывшего мужа, а теперь открыто пропагандирует насилие.

"Пока есть такие фотосессии, домашнему насилию только процветать. Даже шуточно, даже улыбаясь, с экранов видно посыл, ссадины, и наш мозг это будет воспринимать как должное", – написал один из комментаторов.

Впрочем, были и те, кто оценил фотографии Агаты. Они отметили, что поняли отсылку к популярному фильму "Мистер и миссис Смит". Именно этих героев попытались изобразить на кадрах Чуйков и Муцениеце, которых снова поздравляли и желали крепкой любви.

"Крутая пара! Дай Бог вам максимум прекрасного!", "Просто тьфу на вас три раза", "Ну глаз не оторвать от этой парочки", – порадовались за актеров фанаты.

Ранее блогер Кукояка рассказал о тайных встречах с Агатой Муцениеце.