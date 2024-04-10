70-летняя Успенская показала, как "балуется" феном в постели: "Засовываем под одеяльце"

Любовь Успенская в отличной форме, имеет привлекательную фигуру и ухоженное лицо. Об этом из раза в раз говорят и ее многочисленные поклонники, с которыми исполнительница хита "Кабриолет" поддерживает теплые отношения. В своем блоге звезда делится даже самыми сокровенными тайнами и дает дружеские советы по уходу за собой.

Недавно 70-летняя Успенская показала, как "балуется" феном в постели. Оказалось, пока все сушат прибором волосы, она придумала другой, не менее интересный способ его использования.

"Под одеяльце засовываем фен. Пять минут – и ножки сухие, тепленькие. И батарейка не нужна в любое время года", – поделилась полезным лайфхаком артистка.





Поклонники поспешили поблагодарить певицу за интересный метод. Некоторые написали, что тоже так делают, другие отметили смекалку Успенской.

"Ну вы затейница. Развеселили",– написал один из подписчиков, сопроводив комментарий смеющимся эмодзи.

Впрочем, наравне с фанатами у Любови Успенской достаточно и хейтеров. Так, недавно звезду раскритиковали за ее пение. В Сети появился ролик, на котором артистка исполняет свой хит "По полюшку" и едва успевает за музыкой. Своим мнением на этот счет поделилась и Яна Поплавская, известная своими острыми комментариями. Она посчитала, что такая музыка может не лучшим образом отразиться на эмоциональном состоянии детей.