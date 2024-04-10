Стало известно, где похоронят Кейт Миддлтон

В конце марта принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила на весь мир страшную новость – ей диагностировали онкологию. Какой именно тип рака нашли у жены Уильяма она не уточнила. Однако, учитывая то, что недуг обнаружили во время операции на брюшную полость, многие считают, что принцесса столкнулась с раком толстой кишки, который, по данным ВОЗ, один из лидеров по смертности.

Исходя из этого, многие задаются очевидным вопросом: готова ли королевская семья к похоронам Кейт Миддлтон, если обстоятельства будут развиваться по худшему сценарию? Ведь члены британской монархии свято чтят традиции, и после новости об онкологии у Карла III программа похорон и прощальной церемонии была опубликована практически сразу.

Есть ли специальный план действий в случае непредвиденной кончины Кейт Мидлтон, пока неизвестно. Однако, согласно информации, которая имеется в свободном доступе, похороны и прощание с любым из членов британской королевской семьи проходят согласно определенным правилам. Например, известно, что прощание с усопшим происходит строго через определенное время, чтобы к церемонии успели подготовиться.

Вопреки распространенному мнению, что все члены семьи британских монархов упокаиваются в Вестминстерском аббатстве, есть еще несколько мест, где их могут похоронить. На протяжении многих веков королевских особ также придают земле в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке и на кладбище Фрогмор. Высокая вероятность, что в случае, если медики не помогут Кейт Миддлтон, она упокоится в одном из этих мест.

Ранее сообщалось, что король Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт Миддлтон.