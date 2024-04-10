Стало известно о приезде Пугачевой в Россию: "Проведать хозяйство"

После того как Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем и детьми, о ней заговорили с новой силой. Кто-то обсуждает высказывания Примадонны, другие – ее новый альбом. Однако некоторых интересует недвижимость исполнительницы. В частности, роскошный замок в подмосковной деревне Грязь, в котором звездные супруги проживали до своего отъезда.

Сообщалось, что певица хотела его продать, однако не получилось: то ли цену загнули, то ли желающих не нашлось. Несмотря на это, недавно Максим Галкин* заявил, что дом не пустует. В одном из роликов он рассказал, что за недвижимостью и территорией есть кому приглядеть.

Впрочем, эту версию опровергли знакомые проживающей в Израиле четы. Они заявили, что в замке установлена автоматическая система, которая включает свет каждый вечер и создает впечатление, что кто-то живет в доме. Кроме того, Пугачева и Галкин* оплачивают услуги двух охранников и садовника, пояснили приятели звездной пары.

Однако только на персонал супруги, судя по всему, не рассчитывают. Знакомые Пугачевой заявили, что скоро певица и сама наведается в Россию. Они отметили, что Примадонна прилетит на Родину ненадолго.

"Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство", – поделились подробностями они.

По словам источника из окружения Аллы Борисовны, встречать звезду будет водитель. Он же отвезет ее в особняк, в котором исполнительница хита "Позови меня с собой" переночует.

Ранее стало известно, какие страны планирует посетить Алла Пугачева во время своего тура по Европе.

* Признан иностранным агентом на территории РФ.