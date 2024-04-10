Сын Жасмин обвенчался по еврейской традиции

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма Актер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенкаАктер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенка Салтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'аСалтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'а Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемойВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой

Лента новостей

Среда 10 апреля

14:39"Оргазм словила": певица Штурм страшно оконфузилась на приеме у гинеколога 14:06Сын Жасмин обвенчался по еврейской традиции 13:29Стало известно, где похоронят Кейт Миддлтон 11:32Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер 11:30"Просто тьфу": поклонники отвернулись от избитой мужчиной Муцениеце 10:46Стало известно о приезде Пугачевой в Россию: "Проведать хозяйство" 10:15Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом 09:16Волочкова с почерневшими глазами вышла на связь из больницы: "Это поможет от алкоголизма" 08:3670-летняя Успенская показала, как "балуется" феном в постели: "Засовываем под одеяльце" 04:32Король Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт Миддлтон 01:13Хмурый и седой: ужаснувшимся поклонникам объяснили, что произошло с Ургантом 23:44Лиза Арзамасова объявила о второй беременности 22:52Модные женские кроссовки весной 2024 года: обзор трендовых моделей и советы по выбору обуви 22:03Вот с кем на сей раз Волочкова собралась на Мальдивы: Подарил свадебное платье! 21:2646-летняя Анна Плетнева сделала признание: Подбухиваю 20:25Кто помогает Урганту вернуться на телевидение? 19:32Отец покойного Кунгурова взял слово: Просто не выдержал эту болезнь 18:47Красивые платья на выпускной для 11 класса в 2024 году 18:40Какие страны посетит Пугачева во время тура по Европе? 18:19Лишившаяся 900 тысяч рублей Казарновская рассказала, как поверила мошенникам 16:12Против Дудя* могут завести уголовное дело: что произошло? 15:57Раскрыт секрет крепкого союза Арзамасовой и Авербуха 14:46"Тело думало, что умирает": певица IOWA откровенно призналась в проблемах 14:20"Восстание роботов": Бузова блеснула знанием современных технологий 13:31Лишившийся конечностей Костомаров рассказал, что сын шутит над его протезами 11:37Улыбается и придерживает округлившийся животик: Ирину Пегову поздравляют с важным событием 10:57Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию 10:12Зареванная Кончаловская рассказала о страшной трагедии в семье: "Выпал из окна" 09:50Благоприятные дни для свадьбы в июне 2024 года 09:22Скончавшийся Кунгуров оставил трогательное послание: "Все будет замечательно" 08:41Ксения Собчак похвасталась британским акцентом сына: "В 7 лет!" 04:28"Вы словно предлагаете ее": фанаты набросились на вдову Табакова из-за откровенных фото дочери 01:08Только один знак: астролог Глоба рассказал, кого ждет финансовый успех в апреле 00:18Магнитные бури в июне 2024 года 22:02Василиса Володина предупреждает: воздействие солнечных затмений на Россию в 2024 году 21:28Анна Большова назвала черты характера, которые не любит в мужчинах 20:51Раскрыта баснословная сумма, которую Маша Распутина потратила на пластику 20:19Нежный маникюр 2024 года: креативные и стильные идеи дизайнов в разных оттенках и техниках 19:30Стало известно о планах Пугачевой на юбилей: отправится в тур по Европе 18:16Как Анфисе Чеховой удалось похудеть на 30 килограммов? Дело вовсе не в спорте и диетах 17:41Кристину Асмус срочно госпитализировали незадолго до выхода на сцену 17:02Звезда "Реальных пацанов" Бербер указала на двуличие Кологривого: Не уважаю такое 16:13Анита Цой озвучила требования к невесте для сына-холостяка 15:45Иван Ургант вернулся в кино: в Сети появился трейлер нового фильма со звездой "Елок" 14:52Оскандалившаяся Волочкова собирается снять о себе фильм: "История девочки" 14:10Киркоров жестко врезал Тодоренко в эфире популярного шоу: "Какая она тебе Ириша" 13:27Ольга Будина назвала книги и фильмы о "Гарри Поттере" вредными для детей 11:41Снявшая кольцо Нюша подогрела слухи о разводе: "С мужем рассталась" 10:59Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником 10:11"Ждет уголовочка": Лолита оказалась замешана в очередном грязном скандале
1370
800
true

Сын Жасмин обвенчался по еврейской традиции

Сын Жасмин обвенчался по еврейской традиции

Первенец певицы нашел свою любовь.

Известная российская певица Жасмин рассказала о радостном событии в семье. Ее старший сын от первого брака с Вячеславом Семендуевым встретил свою любовь. Исполнительница счастлива за Михаила с избранницей. Она сообщила, что Ева ей очень понравилась. Девушка скромная, милая и уже называет ее мамой. Кроме того, исполнительница познакомилась с родителями невестки, с которыми тоже смогла найти общий язык.

Жасмин призналась, что на днях 26-летний сын обвенчался по еврейской традиции. Теперь молодые вовсю готовятся к основному торжеству. Она отметила, что религиозный праздник прошел тихо, в узком кругу родных и близких, а вот светская свадьба пройдет с размахом.

"Свадьба у ребят еще впереди, а хупа уже состоялась 8 апреля", – рассказала исполнительница. 

Фото: соцсети/@jasmin

Артистка отметила, что не ждет, что молодожены вскоре обзаведутся детьми. Однако о внуках она мечтала всегда. Впрочем, 46-летняя певица и сама воспитывает младшего сына, 8-летнего Мирона, от второго брака с Илоном Шором. Сейчас супруг звезды эстрады скрывается от правоохранителей и числится в розыске. Сама Жасмин проговорилась, что поддерживает связь с ним. Созванивается с отчимом и старший сын певицы Михаил и даже просит советы относительно свадьбы.

Ранее певица Жасмин призналась, что ей не удается совмещать творчество и бизнес. 

10 апреля 2024, 14:06
Жасмин. Фото: соцсети/@jasmin
Елизавета Федорова
Леди Mail✓ Надежный источник

"Оргазм словила": певица Штурм страшно оконфузилась на приеме у гинеколога

"Оргазм словила": певица Штурм страшно оконфузилась на приеме у гинеколога
Эпатажная артистка поделилась откровенной историей.

Стало известно, где похоронят Кейт Миддлтон

Стало известно, где похоронят Кейт Миддлтон
Жена Уильяма пропала на несколько месяцев, а потом объявилась с новостями о своем недуге.

Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер

Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер
Как заглянуть в глубины подсознания с помощью психологического Таро?

"Просто тьфу": поклонники отвернулись от избитой мужчиной Муцениеце

"Просто тьфу": поклонники отвернулись от избитой мужчиной Муцениеце
В последнее время актриса намекает на отношения с Иваном Чуйковым.

Стало известно о приезде Пугачевой в Россию: "Проведать хозяйство"

Стало известно о приезде Пугачевой в Россию: "Проведать хозяйство"
Певица проверит свою недвижимость в стране.

Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом
Деятель кино поделился своим мнением относительно киноленты.

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"