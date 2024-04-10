Сын Жасмин обвенчался по еврейской традиции

Известная российская певица Жасмин рассказала о радостном событии в семье. Ее старший сын от первого брака с Вячеславом Семендуевым встретил свою любовь. Исполнительница счастлива за Михаила с избранницей. Она сообщила, что Ева ей очень понравилась. Девушка скромная, милая и уже называет ее мамой. Кроме того, исполнительница познакомилась с родителями невестки, с которыми тоже смогла найти общий язык.

Жасмин призналась, что на днях 26-летний сын обвенчался по еврейской традиции. Теперь молодые вовсю готовятся к основному торжеству. Она отметила, что религиозный праздник прошел тихо, в узком кругу родных и близких, а вот светская свадьба пройдет с размахом.

"Свадьба у ребят еще впереди, а хупа уже состоялась 8 апреля", – рассказала исполнительница.





Артистка отметила, что не ждет, что молодожены вскоре обзаведутся детьми. Однако о внуках она мечтала всегда. Впрочем, 46-летняя певица и сама воспитывает младшего сына, 8-летнего Мирона, от второго брака с Илоном Шором. Сейчас супруг звезды эстрады скрывается от правоохранителей и числится в розыске. Сама Жасмин проговорилась, что поддерживает связь с ним. Созванивается с отчимом и старший сын певицы Михаил и даже просит советы относительно свадьбы.

Ранее певица Жасмин призналась, что ей не удается совмещать творчество и бизнес.