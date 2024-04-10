Анастасия Волочкова вступилась за Аллу Пугачеву: Она мне помогла!

Анастасия Волочкова в недавней беседе с журналистами высказалась по поводу информации, которую распространил активист Виталий Бородин о планах Ксении Собчак создать документальный фильм об Алле Пугачевой с целью восстановления ее доброго имени. По мнению балерины, попытки изменить общественное мнение о Пугачевой излишни, так как ее статус легенды и без того не вызывает сомнений. Танцовщица подчеркнула, что величие и значимость Аллы Борисовны для нее очевидны, и пытаться "очистить" уже чистую репутацию просто бессмысленно.

В то же время, Волочкова добавила, что Собчак следует более серьезно отнестись к собственной репутации, а не заниматься чужой. Она выразила сомнение в том, что проект Ксении окажется полезным для нее самой. А еще балерина поставила под вопрос осведомленность самой Аллы Пугачевой о проекте, который якобы готовит журналистка.

Кроме того, Анастасия Волочкова не забыла выразить благодарность Алле Пугачевой.

"Она мне помогла своим именем, своим величием", – отметила 48-летняя артистка.

Что конкретно имела в виду танцовщица, неизвестно.

Ранее стало известно о планах Аллы Пугачевой отправиться в тур по Европе. Есть предположения о том, что артистка посетит лишь Прибалтику. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".