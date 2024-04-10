Волочкова с почерневшими глазами вышла на связь из больницы: "Это поможет от алкоголизма"

Анастасия Волочкова – талантливая балерина, способности которой отмечал сам Николай Цискаридзе. Однако в последнее время имя танцовщицы все чаще мелькает не в теме творчества и культуры. Теперь заслуженную артистку в основном осуждают и критикуют за неподобающее поведение и даже называют королевой фриков. Многие уверены, что все эпатажные поступки артистка совершает под влиянием спиртного.

Вот и в этот раз, когда Волочкова вышла на связь из больницы, многие посчитали, что Анастасия наконец решила обратиться за помощью и побороть свою пагубную привычку.

"А что это поможет от алкоголизма?", "Печень? Настя, вы уж поберегите себя", – написали подписчики экс-примы Большого театра.

Впрочем, сама балерина не рассказала подробности похода к врачу. В своем блоге она лишь поделилась снимком. На кадрах Волочкова сидит на большом медицинском аппарате, а в посте написала короткую фразу: "Вынужденное МРТ".





О любимой балерине забеспокоились поклонники. Им не понравился внешний вид звезды: бледная кожа и почерневшие глаза. Многие посчитали, что макияжем Анастасия прикрывает свою болезнь, которая отразилась и на лице.

Ранее стало известно, с кем Волочкова собралась на Мальдивы. Избранник подарил балерине свадебное платье.