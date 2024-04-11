20 лет разница: старший сын Авербуха высказал, что думает о беременности Арзамасовой

В семье Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой большое событие. На днях пара объявила, что они в ожидании ребенка. Звездные родители уже воспитывают сына, которого назвали Львом. Кроме того, у фигуриста есть сын от первого союза с Ириной Лобачевой. Сейчас Мартину 20 лет. Супруг звезды "Папиных дочек" рассказал, как радостную новость воспринял его первенец.

По словам 50-летнего Ильи Авербуха, его старший сын очень обрадовался и поздравил пару. Мартин совершенно спокойно относится к тому, что младший брат или сестра будут более чем на двадцать лет моложе его. Кроме того, первенец фигуриста младше Лизы всего на девять лет, однако смог найти общий язык с супругой отца.

"В нашей семье эта новость воспринята позитивно. Мартин узнал об этом гораздо раньше и счастлив за меня и нашу семью!" – передал слова сына спортсмен.

Авербух отметил, что Лиза не собирается оседать дома из-за своего положения. 29-летняя артистка планирует работать на протяжении всей беременности, так как у нее большое количество съемок и проектов. В частности, авторский моноспектакль "Через постель", который актриса поставила сама.





Напомним, звездная пара расписалась четыре года назад. Лиза и Илья долгое время скрывали свои отношения. Недавно фигурист рассказал, что впервые увидел будущую жену, когда ей исполнилось 14 лет. Следующая встреча состоялась через три года. Тогда актриса участвовала в шоу "Ледниковый период", а Авербух тренировал звезд.

Ранее сообщалось, что Авербух вместе с Арзамасовой снялся в продолжении новых "Папиных дочек".