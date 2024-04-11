5 самых полезных круп: эти каши должен есть каждый

Многие в попытках похудеть предпочитают питаться исключительно овощами и диетическим белым мясом, считая, что крупы слишком калорийны и не подходят для этих целей. Однако специалисты утверждают, что каши должны составлять аж 40 процентов нашего рациона. Так выяснилось, какие крупы самые полезные и должны быть в меню каждого.

Овсянка





Каша, которую почему-то привыкли ассоциировать исключительно с завтраком, оказалась не просто серой неаппетитной массой, а невероятно ценным источником витаминов. Цинк, магний, калий, полисахариды – лишь малая часть полезных элементов, которые содержит овсянка. Ученые доказали, что эта каша способна укрепить иммунитет и снизить холестерин. Да и о пользе овсянки для волос давно знают девушки, которые следят за собой.

Гречка





Эта крупа – одна из самых полезных для организма, ведь она богата аминокислотами, которые человек может получить только с продуктами. Кроме того, всем известно, что гречка – излюбленная каша спортсменов. Конечно, не просто из-за того, что вкусная, но и из-за своих бесценных свойств.

Булгур





Не самая популярная крупа, но с недавнего времени уже не считается чем-то "заморским". Булгур – это дробленые зерна пшеницы. Эту кашу любят на Ближнем Востоке из-за удивительных свойств. Булгур эффективно очищает организм от шлаков. Кроме того, эту крупу можно спокойно есть диабетикам, так как у нее низкий гликемический уровень.

Кукурузная крупа





Многие отказываются от этой каши, считая ее слишком крахмалистой. Однако кукурузная крупа – одна из самых низкокалорийных. Она хорошо насыщает и надолго подавляет аппетит. Кроме того, кукуруза богата калием, магнием и целым рядом других витаминов. Эта каша словно ершик очищает организм, улучшает работу сердца и сосудов.

Бурый рис





Многие россияне привыкли есть белый, очищенный рис. Однако выяснилось, что именно в кожуре зерен содержатся все полезные вещества. Эта крупа, как никакая другая, богата цинком и антиоксидантами, которые предотвращают появление разных заболеваний, снижают уровень стресса и способствуют заживлению ран.