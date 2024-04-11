Эвелина Бледанс раскрыла свой секрет яркой и насыщенной интимной жизни

55-летняя актриса Эвелина Бледанс поделилась своими секретами, как можно улучшить интимную жизнь. По ее словам, ключ к более яркому и насыщенному половому акту кроется в особом питании. Артистка убеждена, что включение в рацион петрушки и морских деликатесов способствует улучшению интимных отношений.

Актриса рассказала, что недавно ей привезли большой пучок петрушки прямо с Крыма в комплекте с редисом, а также свежайшие морепродукты из Камчатки, в числе которых крабы, икра и различные виды рыбы.

В ответ на вопрос журналиста о том, как эти изменения в рационе повлияли на ее сон, Эвелина призналась, что теперь ей сложнее заснуть по ночам. Она шутливо добавила, что это можно заметить по ее внешнему виду.

Морепродукты, такие как крабы, икра и различные виды рыбы, которые Эвелина Бледанс включила в свой рацион, действительно известны своим положительным влиянием на интимную жизнь. Они богаты цинком и омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в поддержании здоровья репродуктивной системы, улучшают кровообращение и повышают либидо. Кроме того, цинк способствует производству тестостерона, что может усилить сексуальное желание как у мужчин, так и у женщин.