Грозит ампутация: Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана"Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана" Актер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенкаАктер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенка Салтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'аСалтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'а

Лента новостей

Четверг 11 апреля

16:42Грозит ампутация: Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса 16:06На чем сегодня зарабатывает ушедший с телеэкранов Дмитрий Нагиев? 15:24Соседов объявил, кого считает лучшим ведущим на российском ТВ 14:47Азиза раскрыла тайну, которую скрывала с Киркоровым десятилетия: "Филипп часто приезжал" 13:56Россияне обсуждают запрет на покупки через маркетплейсы для должников 13:23Униженная Петровым Милославская жестко отомстила бывшему: такого никто не ожидал 11:32Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер 11:24Расстался с молодой и нашел другую: 91-летний отец Киркорова ошеломил всех интимной жизнью 10:45Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана" 10:12Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей 09:3120 лет разница: старший сын Авербуха высказал, что думает о беременности Арзамасовой 08:38"Паша Воля, либо его друг": Боня предъявила нового жениха 08:24Благоприятные дни для маникюра в июне 2024 года 04:40Ставшая недавно мамой жена Прилучного показала, как создает "ягодицы мечты" 01:095 самых полезных круп: эти каши должен есть каждый 22:45Благоприятные дни для операций в июне 2024 года 21:49Васильева пересмотрела свое мнение о покинувших Россию соотечественниках 21:01Анастасия Волочкова вступилась за Аллу Пугачеву: Она мне помогла! 20:12Абсолютно неприемлемо! Баскова отчитали за шутку, сказанную на федеральном канале 19:47Лунный календарь здоровья на июнь 2024 года 19:23Шура напугал своим состоянием всю команду: Врач подтвердил диагноз 18:42Менеджер сообщил, где похоронят Евгения Кунгурова 18:41Картозия объяснил популярность Дудя* и сравнил его с советской знаменитостью 17:57Малиновская поддержала жителей Донбасса, выступивших против визита Ивлеевой 17:14Правозащитники просят объявить Даню Милохина в розыск: что произошло? 16:30Продюсер Лавров назвал причину молчания Ротару после теракта в "Крокусе" 15:5877-летняя Васильева сбежала со свидания, ужаснувшись от внешнего вида мужчины 14:39"Оргазм словила": певица Штурм страшно оконфузилась на приеме у гинеколога 14:06Сын Жасмин обвенчался по еврейской традиции 13:29Стало известно, где похоронят Кейт Миддлтон 11:30"Просто тьфу": поклонники отвернулись от избитой мужчиной Муцениеце 10:46Стало известно о приезде Пугачевой в Россию: "Проведать хозяйство" 10:15Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом 09:16Волочкова с почерневшими глазами вышла на связь из больницы: "Это поможет от алкоголизма" 08:3670-летняя Успенская показала, как "балуется" феном в постели: "Засовываем под одеяльце" 04:32Король Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт Миддлтон 01:13Хмурый и седой: ужаснувшимся поклонникам объяснили, что произошло с Ургантом 23:44Лиза Арзамасова объявила о второй беременности 22:52Модные женские кроссовки весной 2024 года: обзор трендовых моделей и советы по выбору обуви 22:03Вот с кем на сей раз Волочкова собралась на Мальдивы: Подарил свадебное платье! 21:2646-летняя Анна Плетнева сделала признание: Подбухиваю 20:25Кто помогает Урганту вернуться на телевидение? 19:32Отец покойного Кунгурова взял слово: Просто не выдержал эту болезнь 18:47Красивые платья на выпускной для 11 класса в 2024 году 18:40Какие страны посетит Пугачева во время тура по Европе? 18:19Лишившаяся 900 тысяч рублей Казарновская рассказала, как поверила мошенникам 16:12Против Дудя* могут завести уголовное дело: что произошло? 15:57Раскрыт секрет крепкого союза Арзамасовой и Авербуха 14:46"Тело думало, что умирает": певица IOWA откровенно призналась в проблемах 14:20"Восстание роботов": Бузова блеснула знанием современных технологий
1370
800
true

Грозит ампутация: Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса

Грозит ампутация: Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса

Тиль Швайгер рассказал о своем состоянии.

Известный немецкий актер Тиль Швайгер в настоящее время проходит лечение в больнице из-за серьезного инфекционного заболевания, вызванного бактериями, которые попали в его ногу после травмы. По информации, полученной от самого актера, его состояние требует длительной антибиотикотерапии.

Курс лечения начался две недели назад, а заражение возникло в августе прошлого года после ушиба голени. На ноге актера сформировалась язва, состояние которой, по его словам, продолжает ухудшаться. Время от времени врачи рассматривают возможность ампутации ноги из-за сепсиса, поскольку риск дальнейших осложнений увеличивается.

Несмотря на всю серьезность своего положения, актер сохраняет оптимизм и выражает желание отправиться в Нью-Йорк на премьеру фильма под руководством Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", где он исполнил одну из ролей. Тиль Швайгер продолжает надеяться на благоприятный исход своего лечения, хотя медицинский персонал выражает осторожность относительно его будущих планов и пока, разумеется, не дал согласие на поездку.

11 апреля 2024, 16:42
Тиль Швайгер. Фото: YouTube / @florianholsboerfoundation
Дмитрий Алексеев
Telegram / @BILD_Russian✓ Надежный источник

На чем сегодня зарабатывает ушедший с телеэкранов Дмитрий Нагиев?

На чем сегодня зарабатывает ушедший с телеэкранов Дмитрий Нагиев?
Дмитрий Нагиев не сидит без работы.

Соседов объявил, кого считает лучшим ведущим на российском ТВ

Соседов объявил, кого считает лучшим ведущим на российском ТВ
Сергей Соседов назвал незаменимого шоумена.

Азиза раскрыла тайну, которую скрывала с Киркоровым десятилетия: "Филипп часто приезжал"

Азиза раскрыла тайну, которую скрывала с Киркоровым десятилетия: "Филипп часто приезжал"
Певица больше не могла молчать.

Россияне обсуждают запрет на покупки через маркетплейсы для должников

Россияне обсуждают запрет на покупки через маркетплейсы для должников
Большинство считает, что злостным неплательщикам нужно запретить шоппинг в интернете.

Униженная Петровым Милославская жестко отомстила бывшему: такого никто не ожидал

Униженная Петровым Милославская жестко отомстила бывшему: такого никто не ожидал
Актриса нашла способ утереть нос экс-бойфренду.

Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер

Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер
Как заглянуть в глубины подсознания с помощью психологического Таро?

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"