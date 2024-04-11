Грозит ампутация: Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса

Известный немецкий актер Тиль Швайгер в настоящее время проходит лечение в больнице из-за серьезного инфекционного заболевания, вызванного бактериями, которые попали в его ногу после травмы. По информации, полученной от самого актера, его состояние требует длительной антибиотикотерапии.

Курс лечения начался две недели назад, а заражение возникло в августе прошлого года после ушиба голени. На ноге актера сформировалась язва, состояние которой, по его словам, продолжает ухудшаться. Время от времени врачи рассматривают возможность ампутации ноги из-за сепсиса, поскольку риск дальнейших осложнений увеличивается.

Несмотря на всю серьезность своего положения, актер сохраняет оптимизм и выражает желание отправиться в Нью-Йорк на премьеру фильма под руководством Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", где он исполнил одну из ролей. Тиль Швайгер продолжает надеяться на благоприятный исход своего лечения, хотя медицинский персонал выражает осторожность относительно его будущих планов и пока, разумеется, не дал согласие на поездку.