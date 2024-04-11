Евгений Кунгуров связался с психиатром за день до смерти: вот что сообщил певец

Вечером 8 апреля певец Евгений Кунгуров, который стал известен миллионам благодаря участию в шоу "Голос" и "Один в один", отправил последнее сообщение супруге и после этого прекратил выходить на связь. Беспокоясь за благополучие мужа, Ирина пыталась связаться с ним, а затем обратилась за помощью к спасателям. Когда спасательная служба прибыла на место происшествия на улицу Зоологическую, они обнаружили музыканта без признаков жизни под окнами дома.

Общественность не была в курсе того, что последние несколько лет Евгений пытался справиться с серьезным психическим расстройством. Музыкант сражался до последнего, несмотря на то, что депрессия время от времени возвращалась с новой силой.

Евгений Кунгуров последний раз общался со своими поклонниками 5 апреля, и никто не мог предположить, что это станет его прощальным посланием. В последующие дни его состояние значительно ухудшилось.

После смерти артиста стало известно, что накануне трагедии он вышел на связь со своим доктором-психиатром, с которым консультировался на частной основе в течение нескольких лет. Евгений Кунгуров выразил ощущение крайнего недомогания и высказал опасения относительно предстоящего трагического исхода. Несмотря на предложение доктора о немедленной госпитализации, артист настойчиво отказался от этой идеи.