Блогер Лерчек со слезами на глазах обратилась к публике из-за развода

Популярные интернет-личности Валерия и Артем Чекалины объявили о завершении своего 12-летнего супружеского союза. Их заявления о разводе были опубликованы в видеоформате на их персональных страницах в социальных сетях.

Валерия, с трудом сдерживая слезы, обратилась к своим подписчикам с просьбой сохранять веру в истинную любовь несмотря на их разрыв. Она выразила благодарность за годы, проведенные вместе, и за общих детей, подчеркнув, что старалась быть хорошей супругой и поддержкой в бизнесе. Валерия подчеркнула, что иногда максимальные усилия не приносят счастья, но она остается благодарной за все пережитое вместе и сохраняет уважение к Артему, отказываясь делиться подробностями их конфликтов.





Артем, в свою очередь, отметил, что жизнь иногда приносит неожиданные повороты. Он вспомнил о прошлых годах как о времени яркой и чистой любви и выразил надежду на то, что в будущем ему повезет встретить человека, которого он сможет полюбить так же сильно. Артем подчеркнул, что они с Валерией сохраняют взаимное уважение и не будут обсуждать причины развода публично. Он напомнил о важности заботы и любви в семье, отметив, что у них останутся общие дети и все, что случилось между ними, останется лишь между ними.

Напомним, Валерия и Артем Чекалины в прошлом году попали под проверку налоговой. Тогда стало известно о крупной задолженности инфобизнесменов. Но многодетная семья в итоге отделалась домашним арестом и штрафом.