"Паша Воля, либо его друг": Боня предъявила нового жениха

В феврале бурный роман Виктории Бони и Руслана Гасанова закончился провалом. Теледива написала, что их пути разошлись и больше экс-возлюбленных ничего не связывает, а ведь поговаривали, что дело идет к помолвке. На протяжении нескольких месяцев блогерша была сконцентрирована на себе и ни слова не говорила о мужчинах. Однако на днях подписчики Бони снова стали свидетелями свидания Виктории.

В своем блоге знаменитость показала огромные корзины цветов, которые подарил ей избранник. По словам Бони, новый бойфренд самостоятельно нашел адрес, пришел и вручил ей шикарный букет.

"Сегодня я ходила на свидание. Как познакомились? Не поверите, он просто постучал сам в мою дверь, прям как в кино. А самое приятное, что у него нет инстаграма!" – поделилась своим счастьем селебрити.





Личность своего нового возлюбленного она не раскрыла, что еще больше заинтриговало поклонников. В комментариях фанаты начали строить домыслы, кто бы это мог быть.

"Это случайно не Анжело Торрес?", "Сосед наверное, либо Паша Воля, либо его друг", " Это не Киркоров?" – гадали подписчики под постом.

Примечательно, что новый жених Виктории появился сразу после того, как ее бывшего заметили в компании экс-супруги Гуфа. Они вместе с детьми рэпера катались на машине по ночному Дубаю. Сама Айза заявила, что Гасанов их просто сопровождал, так как они ничего не знают в городе.

Ранее перекроенная Боня шокировала поклонников поплывшими имплантами: все обвисли и в рытвинах.