На чем сегодня зарабатывает ушедший с телеэкранов Дмитрий Нагиев?

Два года назад Дмитрий Нагиев объявил о перерыве в его творческой карьере. Он отошел от участия в телевизионных проектах, общественной жизни и активности в социальных сетях. Так эпоха Нагиева подошла к концу, считает концертный директор Ольга Оркина.

По ее словам, пока Дмитрия нет на ТВ, медийное пространство наполнилось новыми персонами и проектами иного формата. Однако на современном телевидении все равно сложно найти кого-то, кто мог бы полностью заменить Нагиева, уверена Оркина.

В недавней беседе с прессой она упомянула, что хотя Яна Чурикова теперь ведет шоу "Голос" и справляется с этой ролью достойно, это не сравнимо с влиянием, которое имел Нагиев.

Оркина также сообщила, что телеведущий не только сохранил высокую стоимость своих частных выступлений, но и продолжает поддерживать статус так называемой "вау-звезды", в списке требования которой находятся транспорт бизнес-класса и VIP-залы. Его гонорары за участие в мероприятиях начинаются от восьми миллионов рублей, что подчеркивает его статус в индустрии развлечений.

"Сегодня он получает заработок от рекламы МТС и корпоративов", – проинформировала Ольга.

Кроме того, по словам концертного директора, показ сериала "Физрук" с участием Дмитрия Нагиева указывает на его постепенное возвращение в медийное пространство. Мол, очевидно, что производители контента готовы возобновлять проекты с его участием.

