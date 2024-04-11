Никоненко об "очищении репутации" Урганта: Такие, как он, остались подонками

В конце февраля 2022-го телеведущий Иван Ургант вызвал обсуждение общественности, опубликовав изображение черного квадрата на своей странице в популярной соцсети. После этого он на некоторое время покинул Россию, объяснив свое отсутствие отпуском. На фоне этих событий стало известно, что шоумен лишился возможности работать над своими проектами.

Позже Ургант был вынужден искать временные заработки, выступая на частных мероприятиях, поскольку его не приглашали участвовать в крупных проектах. Однако год назад телеведущий публично заявил о намерении вернуться на экраны с программой "Вечерний Ургант". Тем не менее, представители Первого канала отказались обсуждать возможность возвращения шоу в эфир.

На днях же состоялась закрытая премьера драмы "Во сне он горько плакал", где Иван Ургант исполнил главную роль, из-за чего личность шоумена снова стали активно обсуждать. А еще знаменитость пожертвовала миллион рублей на благотворительность, поддержав организацию "Дом с маяком", занимающуюся помощью тяжелобольным детям.

В частности, президент Гильдии актеров кино и народный артист России Сергей Никоненко высказал критику в адрес Ивана Урганта, предложив ему взять в руки оружие и принять участие в боевых действиях для искупления вины. Никоненко утверждает, что денежная помощь, которую шоумен оказал "Дому с маяком", является попыткой очистить репутацию за счет благотворительности. "Такие, как он, хотят откупиться. Они были подонками и остались подонками", – сказал Никоненко в беседе с изданием "Абзац".