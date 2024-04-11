Азиза раскрыла тайну, которую скрывала с Киркоровым десятилетия: "Филипп часто приезжал"

Известная певица Азиза была одной из самых ярких звезд 90-х. У нее было все: толпы поклонников, огромные гонорары и главные концерты страны. Однако позже идеальный мир звезды рухнул. Ее обвинили в причастности к убийству Игоря Талькова. В одночасье Азиза потеряла работу, фанатов и репутацию. Этот период артистка вспоминает как один из самых сложных периодов жизни.

В то время как все коллеги от нее отвернулись и боялись контактировать с попавшей в "черный список" звездой, ей помог король эстрады Филипп Киркоров. По словам Азизы, он, несмотря на скандал вокруг имени коллеги, приезжал к певице с мешками денег.

"Филипп часто приезжал к нам домой с авоськой, в которой раньше носили картошку. Только вместо картошки лежали деньги, его гонорары от концертов", – раскрыла артистка тайну, которую она с Киркоровым скрывала десятилетия.

Исполнительница хита "Бьется сердце мое" призналась, что обещала вернуть Филиппу все до копейки, однако тот наотрез отказался. Теперь, спустя столько лет, Азиза смогла отплатить за добро Киркорову. Когда поп-король столкнулся с "травлей" коллега была рядом и поддерживала артиста, чем могла. Кроме того, она публично заявила, что не отвернется от оскандалившегося исполнителя.