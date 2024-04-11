Познер спустил баснословную сумму на празднование 90-летия в Турции

В честь своего 90-летия знаменитый телеведущий Владимир Познер устроил пышное торжество в изысканном пятизвездочном отеле Çırağan Palace Kempinski, что находится в Стамбуле у живописного Босфора. Это место, пропитанное историей, когда-то служило резиденцией османского правителя Ахмеда III и сегодня является одним из самых выдающихся мест в Турции.

По словам управляющего отеля Шелби, стоимость аренды великолепного зала площадью 400 квадратных метров для проведения мероприятия составила приблизительно 3,5 миллиона рублей, и после добавления налогов итоговая цена достигла 4,2 миллиона рублей.

Гостям были предложены не только стандартные услуги ресторана, но и эксклюзивные опции, такие как личные дворецкие, перевозка на автомобиле Rolls-Royce Silver Shadow выпуска 1974 года и уникальные предложения от "Леди в красном", что сделало пребывание поистине незабываемым.

Отель предлагает различные варианты размещения: ночь в стандартном номере обойдется в 156 тысяч рублей, в обычном люксе – в 2,7 миллиона рублей, а самый роскошный номер –"Султан" – предоставляется за 4,5 миллиона рублей.

Кстати, на празднование юбилея Владимира Познера были приглашены многие российские звезды, среди которых – Ксения Собчак в компании своего мужа Константина Богомолова, народный артист РФ Николай Цискаридзе, а также другие известные личности.