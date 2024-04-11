Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей

Исполнитель хита "Черный бумер" рэпер Серега проиграл суд Социальному фонду России. Сообщается, что еще в 2017 году исполнитель, прославившийся в нулевые, открыл фирму, которая изготавливала и продавала готовые завтраки, обеды и ужины на каждый день. Однако дело пошло не так успешно, как ожидал музыкант, и спустя три года его исключили из реестра малого и среднего бизнеса. Позже выяснилось, что и адрес регистрации компании признали недействительным. Кроме того, Серега не платил пенсионные взносы, которые считаются обязательными.

Теперь у несостоявшегося бизнесмена накопился долг в сумме 500 рублей. Из-за этого Социальный фонд подал на певца в суд и отсудил у него законом положенные им деньги.

Сообщается, что некогда популярный в России артист теперь живет в Беларуси.

Напомним, хип-хоп-исполнитель стал невероятно популярен в 2004 году. Его песня "Черный бумер" буквально звучала из всех машин и радиоприемников страны. Хит стал номинантом премии MTV Russian Music Awards сразу в нескольких категориях. А после, работы Сереги становились саундтреками ко многим фильмам.

Ранее сообщалось, что в суд подали на Елену Степаненко. Актриса получила наследство своей скончавшейся подруги. Таким поворотом недовольны родственники покойной. Они считают, что бывшая супруга Петросяна не должна становиться хозяйкой двух шикарных апартаментов в центре Сочи.