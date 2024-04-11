Россияне обсуждают запрет на покупки через маркетплейсы для должников

Жители России обсуждают запрет на пользование маркетплейсами для должников. Такие санкции уже ввели в соседней Беларуси против тех, кто не оплачивает коммунальные услуги. Нужны ли такие ограничения в нашей стране, спросили у населения.

Ответ поразил многих. Оказалось, что 75 процентов россиян считают, что такие меры просто необходимы. Некоторые возмущены, почему те, кто элементарно не может оплатить воду, свет и газ, тратят деньги в интернете. Граждане считают, что если запретить злостным неплательщикам шопинг, то это научит их правильно распоряжаться средствами.

"Все правильно. Сперва оплати коммуналку, потом, что осталось, трать как хочешь. Вот я пока квартплату, интернет и пакетики кошке не оплачу, ничего не покупаю", – заявила одна из опрошенных жительниц страны.

Впрочем, зеркальное мнение имеют 23 процентов респондентов, которые приняли участие в опросе. Они считают такие действия неправомерными, так как на маркетплейсах покупают товары не только для развлечений. Есть вероятность, что человек захочет приобрести вещь, с помощью которой как раз и заработает деньги на покрытие долгов.

У оставшихся 2 процентов участников опроса возникли сложности с ответом. Многие посчитали, что к неплательщикам ЖКХ следует применять другие меры.

Сообщается, что на конец прошлого года в России количество должников по коммунальным платежам, в отношении которых суд вынес приговор о взыскании, составило 8 миллионов человек. В общей сложности они обязаны выплатить более 7,5 миллиона рублей.