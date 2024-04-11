Анна Седокова решила слить в Сеть свой номер телефона: зачем?

Анна Седокова, известная сольная исполнительница и экс-участница группы "ВИА Гра", решила сделать необычный шаг в общении со своими поклонниками. На фоне выхода новой композиции под названием "Набери", 41-летняя артистка выразила желание установить более тесный контакт со своей аудиторией.

В недавней публикации в популярной социальной сети Анна поделилась мыслью, что ей кажется несправедливым, что лишь ограниченный круг лиц имеет возможность связаться с ней напрямую, в то время как те, кто неустанно поддерживает ее на протяжении многих лет, остаются без такой возможности.

В качестве решения этой проблемы певица предложила опубликовать свой личный номер телефона, чтобы дать возможность своим фанатам связаться с ней напрямую. Анна Седокова пообещала отвечать на звонки и сообщения лично, используя голосовые сообщения для более теплого и личного общения.

Ранее Анна Седокова рассказывала о размолвке с возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой, с которым связала себя узами брака несколько лет назад. Слова бывшей участницы группы "ВИА Гра" приводил женский журнал "Клео.ру".