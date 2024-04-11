Федосеева-Шукшина связалась с дочерью после новостей о ее задержании

На днях в медиапространстве появились слухи о том, что 56-летняя знаменитая артистка Мария Шукшина была задержана. Юрист Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы Лидии Федосеевой-Шукшиной, прояснила, что никаких подтверждений этой информации к ним не поступало.

После того как данные о возможном инциденте начали распространяться по Сети, близкие актрисы пытались связаться с ней. Оказалось, что как сестра Ольга, так и мать Лидия Николаевна были глубоко встревожены слухами и стремились узнать местонахождение Марии. Когда актриса наконец ответила на звонок родительницы, она поспешила успокоила ее, сообщив, что все хорошо. Однако Мария решила избежать длительного разговора, возможно, из-за своего плотного графика, отметила Вербицкая-Линник.

Происхождение ложных сообщений о задержании так и осталось неизвестным. В недавней беседе с прессой юрист подчеркнула, что Мария Шукшина не часто поддерживает связь с членами семьи и в ближайшее время не планирует посещение своей матери. Поэтому информация о личной жизни актрисы доходит до ее родительницы преимущественно через средства массовой информации.