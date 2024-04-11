Ставшая недавно мамой жена Прилучного показала, как создает "ягодицы мечты"

28-летняя Зепюр Брутян счастлива в браке с Павлом Прилучным. Год назад актриса стала мамой впервые. На свет появился ее первенец Микаэль. Звезда "Последнего акселя" даже на последних неделях беременности ходила в зал и следила за стройностью фигуры. Спустя несколько месяцев после родов Зепюр снова отправилась к тренеру.

Такое рвение в уходе за собой поддерживает и 36-летний Прилучный. Звезда сериала "Мажор" часто ходит в спортзал вместе со своей супругой. Регулярные занятия действительно сказались на теле Зепюр. Спустя год она может спокойно разгуливать даже в самом крошечном купальнике, не переживая, что кто-то раскритикует ее за несовершенства фигуры.

К регулярным тренировкам жена Прилучного старается приобщить и своих поклонников. Девушка наглядно демонстрирует в блоге то, на что ей приходится идти ради красоты. Вот и в этот раз Брутян поделилась видео со своими упражнениями. Актриса показала, как качает "ягодицы мечты" на канатном тренажере.

Для похода в зал Зепюр выбрала самую удобную одежду: поддерживающий топ-бра светло-голубого цвета и черные лосины. Девушка собрала свои шикарные кудри в высокий хвост.





Ранее сообщалось, что пропавшая на две недели Брутян ошарашила поклонников новостью.