Униженная Петровым Милославская жестко отомстила бывшему: такого никто не ожидал

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма Актер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенкаАктер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенка Салтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'аСалтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'а Король Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт МиддлтонКороль Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Четверг 11 апреля

13:56Россияне обсуждают запрет на покупки через маркетплейсы для должников 13:23Униженная Петровым Милославская жестко отомстила бывшему: такого никто не ожидал 11:32Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер 11:24Расстался с молодой и нашел другую: 91-летний отец Киркорова ошеломил всех интимной жизнью 10:45Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана" 10:12Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей 09:3120 лет разница: старший сын Авербуха высказал, что думает о беременности Арзамасовой 08:38"Паша Воля, либо его друг": Боня предъявила нового жениха 08:24Благоприятные дни для маникюра в июне 2024 года 04:40Ставшая недавно мамой жена Прилучного показала, как создает "ягодицы мечты" 01:095 самых полезных круп: эти каши должен есть каждый 22:45Благоприятные дни для операций в июне 2024 года 21:49Васильева пересмотрела свое мнение о покинувших Россию соотечественниках 21:01Анастасия Волочкова вступилась за Аллу Пугачеву: Она мне помогла! 20:12Абсолютно неприемлемо! Баскова отчитали за шутку, сказанную на федеральном канале 19:47Лунный календарь здоровья на июнь 2024 года 19:23Шура напугал своим состоянием всю команду: Врач подтвердил диагноз 18:42Менеджер сообщил, где похоронят Евгения Кунгурова 18:41Картозия объяснил популярность Дудя* и сравнил его с советской знаменитостью 17:57Малиновская поддержала жителей Донбасса, выступивших против визита Ивлеевой 17:14Правозащитники просят объявить Даню Милохина в розыск: что произошло? 16:30Продюсер Лавров назвал причину молчания Ротару после теракта в "Крокусе" 15:5877-летняя Васильева сбежала со свидания, ужаснувшись от внешнего вида мужчины 14:39"Оргазм словила": певица Штурм страшно оконфузилась на приеме у гинеколога 14:06Сын Жасмин обвенчался по еврейской традиции 13:29Стало известно, где похоронят Кейт Миддлтон 11:30"Просто тьфу": поклонники отвернулись от избитой мужчиной Муцениеце 10:46Стало известно о приезде Пугачевой в Россию: "Проведать хозяйство" 10:15Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом 09:16Волочкова с почерневшими глазами вышла на связь из больницы: "Это поможет от алкоголизма" 08:3670-летняя Успенская показала, как "балуется" феном в постели: "Засовываем под одеяльце" 04:32Король Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт Миддлтон 01:13Хмурый и седой: ужаснувшимся поклонникам объяснили, что произошло с Ургантом 23:44Лиза Арзамасова объявила о второй беременности 22:52Модные женские кроссовки весной 2024 года: обзор трендовых моделей и советы по выбору обуви 22:03Вот с кем на сей раз Волочкова собралась на Мальдивы: Подарил свадебное платье! 21:2646-летняя Анна Плетнева сделала признание: Подбухиваю 20:25Кто помогает Урганту вернуться на телевидение? 19:32Отец покойного Кунгурова взял слово: Просто не выдержал эту болезнь 18:47Красивые платья на выпускной для 11 класса в 2024 году 18:40Какие страны посетит Пугачева во время тура по Европе? 18:19Лишившаяся 900 тысяч рублей Казарновская рассказала, как поверила мошенникам 16:12Против Дудя* могут завести уголовное дело: что произошло? 15:57Раскрыт секрет крепкого союза Арзамасовой и Авербуха 14:46"Тело думало, что умирает": певица IOWA откровенно призналась в проблемах 14:20"Восстание роботов": Бузова блеснула знанием современных технологий 13:31Лишившийся конечностей Костомаров рассказал, что сын шутит над его протезами 11:37Улыбается и придерживает округлившийся животик: Ирину Пегову поздравляют с важным событием 10:57Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию 10:12Зареванная Кончаловская рассказала о страшной трагедии в семье: "Выпал из окна"
1370
800
true

Униженная Петровым Милославская жестко отомстила бывшему: такого никто не ожидал

Униженная Петровым Милославская жестко отомстила бывшему: такого никто не ожидал

Актриса нашла способ утереть нос экс-бойфренду.

Трогательным отношениям Стаси Милославской и Саши Петрова были эталоном для многих поклонников. На протяжении четырех лет актеры демонстрировали любовь, страсть и преданность. Их по праву считали одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. И вот, когда все, затаив дыхание, ждали уже скорой свадьбы кумиров, звезда "Полицейского с Рублевки" женился... но не на Стасе, а на другой девушке, с которой был знаком от силы неделю. Сама же Милославская о "благородном" поступке избранника узнала только после того, как он обменялся кольцами в одном из столичных ЗАГСов.

С прошлой осени звезда фильма "На острие" пыталась придти в себя. Девушка очень тяжело переносила предательство любимого, которое активно обсуждалось всеми СМИ страны. И, кажется, наконец, Милославская нашла в себе силы и жестко отомстила бывшему.

Стася Милославская. Фото: соцсети/@milostasii

На днях Стася вышла в свет с новым спутником. На этот раз актриса предпочла мужчину не из шоу-бизнеса. Избранником Милославской стал бывший главный редактор издания "Афиша Daily" Трифон Бебутов. На протяжении всего вечера они не отходили друг от друга и покинули вечер вместе. Давать комментарии по поводу своих отношений оба отказались. 

Трифон Бебутов. Фото: соцсети/@_bebutov_

Такого поворота событий не ожидал никто. Стася нигде не сообщала о том, что у нее новый роман. А фанаты были уверены, что девушка все еще страдает по Петрову. 

Ранее Саша Петров рассказал, чем занимается вечером с молодой супругой. 

11 апреля 2024, 13:23
Александр Петров. Фото: скриншот YouTube /@MastersOfTaste
Елизавета Федорова
Peopletalk✓ Надежный источник

Россияне обсуждают запрет на покупки через маркетплейсы для должников

Россияне обсуждают запрет на покупки через маркетплейсы для должников
Большинство считает, что злостным неплательщикам нужно запретить шоппинг в интернете.

Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер

Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер
Как заглянуть в глубины подсознания с помощью психологического Таро?

Расстался с молодой и нашел другую: 91-летний отец Киркорова ошеломил всех интимной жизнью

Расстался с молодой и нашел другую: 91-летний отец Киркорова ошеломил всех интимной жизнью
Бедрос бросил юную сиделки и поселил в доме новую женщину

Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана"

Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана"
Актер поделился мнением о нашумевшей работе режиссера Крыжовникова.

Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей

Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей
У артиста не заладилось с бизнесом.

20 лет разница: старший сын Авербуха высказал, что думает о беременности Арзамасовой

20 лет разница: старший сын Авербуха высказал, что думает о беременности Арзамасовой
Актриса сообщила о скором пополнении в семье накануне.

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"