Униженная Петровым Милославская жестко отомстила бывшему: такого никто не ожидал

Трогательным отношениям Стаси Милославской и Саши Петрова были эталоном для многих поклонников. На протяжении четырех лет актеры демонстрировали любовь, страсть и преданность. Их по праву считали одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. И вот, когда все, затаив дыхание, ждали уже скорой свадьбы кумиров, звезда "Полицейского с Рублевки" женился... но не на Стасе, а на другой девушке, с которой был знаком от силы неделю. Сама же Милославская о "благородном" поступке избранника узнала только после того, как он обменялся кольцами в одном из столичных ЗАГСов.

С прошлой осени звезда фильма "На острие" пыталась придти в себя. Девушка очень тяжело переносила предательство любимого, которое активно обсуждалось всеми СМИ страны. И, кажется, наконец, Милославская нашла в себе силы и жестко отомстила бывшему.





На днях Стася вышла в свет с новым спутником. На этот раз актриса предпочла мужчину не из шоу-бизнеса. Избранником Милославской стал бывший главный редактор издания "Афиша Daily" Трифон Бебутов. На протяжении всего вечера они не отходили друг от друга и покинули вечер вместе. Давать комментарии по поводу своих отношений оба отказались.





Такого поворота событий не ожидал никто. Стася нигде не сообщала о том, что у нее новый роман. А фанаты были уверены, что девушка все еще страдает по Петрову.

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