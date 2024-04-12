Агата Муцениеце публично высмеяла новую супругу Прилучного: "Не жена"

После скандального развода со множеством судов Агата Муцениеце и Павел Прилучный так и не смогли сохранить нормальные отношения. Не останавливает их от упреков в адрес друг друга ни новая семья "мажора", ни общие дети, которые по очереди живут то у мамы, то у папы. Пока бывшие супруги "воюют" брызги летят в, казалось бы, совсем невиновного человека – новую жену Прилучного Зепюр Брутян. Девушка не только постоянно сталкивается с хейтом поклонниц бывших мужа и жены, но и становится объектом язвительных высказываний самой Муцениеце.

Вот и в этот раз Агата не удержалась и публично высмеяла Брутян. В своем блоге звезда "Закрытой школы" начала перечислять свои достижения: съемки, пробы, проекты. Не забыла при этом Муцениеце напомнить, что всего добилась сама.

"Это я на коленках в Мосфильме, подписываю договор на проект, пока пришла на пробы на другой проект, приехав со съемок из Питера, а в это время меня утвердили на еще один. И я даже не чья-то жена" – заявила знаменитость.





Многие посчитали, что это отсылка к скорой премьере фильма "Неприличные гости", в котором Брутян снялась вместе с Прилучным. Многие обвинили Зепюр, что она получила роль только благодаря супругу, а не своему таланту. Сама актриса пока ничего не ответила бывшей жене своего мужа. Однако многие уверены, что она выскажет свое мнение.

Ранее сообщалось, что пропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников заявлением.