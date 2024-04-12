Инвалид-колясочник на глазах у всех прильнул к бедрам Волочковой: "Милосердие"

Анастасия Волочкова давно находится в поисках своего единственного мужчины. Запросы у балерины нескромные, как говорит она сама, ей нужен благородный, ответственный и надежный человек. Пока поиски затягиваются, танцовщица вынуждена сама решать все вопросы, и даже, когда нужно, постоять за себя. Например, недавно заслуженная артистка России стала жертвой мошенника.

Инвалид-колясочник воспользовался широкой душой Волочковой и обманом выманил у нее 500 тысяч рублей. Анастасия обратилась в суд, и правосудие восторжествовало: мужчину признали виновным. Однако сердобольная балерина не позволила отправить обидчика за решетку. Она попросила правоохранителей сжалиться над ним ввиду того, что он человек с ограниченными физическими возможностями и воспитывает несовершеннолетнего сына.

"Несмотря на совершенный в отношении меня противоправные мошеннические действия, я проявила милосердие, просила суд строго не наказывать Олега Павлецова и не лишать его реально свободы", – написала звезда в своем блоге.

Осознавший вину инвалид-колясочник со всей теплотой и благодарностью прильнул к бедрам Волочковой. Балерина, в свою очередь, в очередной раз доказала, что простила обидчика и не стала от него отмахиваться, а спокойно стояла.





Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова с почерневшими глазами вышла на связь из больницы. Артистка заявила, что у нее проблемы со здоровьем.