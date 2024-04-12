"Я так надеялась ему помочь": убитая горем Ольга Орлова сообщила о потере

Известная телеведущая и блогер Ольга Орлова известна своей любовью к животным. В доме знаменитости живет пять собак разных пород, которых она спасла, забрав с улицы. Кроме того, зоозащитница часто помогает питомникам и призывает к этому своих подписчиков. О своих любимцах она постоянно рассказывает в блоге и радуется, что ее новорожденная дочка тоже проявляет любовь к четвероногим.

Впрочем, не обходится и без неприятностей. На днях обеспокоенная Ольга рассказала, что на своем участке она обнаружила выпавшего из гнезда птенца. Пройти мимо несчастного Орлова, конечно же, не смогла и забрала его домой. Блогер сообщила, что легко поставила бы на ноги кошку или собаку, но о птицах не знает ничего. Поэтому 12 апреля она планировала отвезти нового подопечного к ветеринару, но не успела. Утром певица сообщила, что птенец умер.

"Я так надеялась ему помочь. Утром он поел, чирикал. А потом все. Я вообще ничего не знаю про птиц. Пыталась найти в интернете, обзвонила несколько клиник и решила отвезти сегодня", – сообщила убитая горем Орлова о потере.





Телеведущая предполагает, что могла успеть, если бы повезла птицу к врачу сразу, а не стала ждать. Впрочем, теперь уже ничего не поделаешь. Ольга простилась с птенцом фразой: "Прости, малыш".

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