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Пятница 12 апреля

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Якубовичу срочно потребовалась помощь медиков в Екатеринбурге - СМИ

Якубовичу срочно потребовалась помощь медиков в Екатеринбурге - СМИ

Леонид Якубович прокомментировал сообщения об ухудшении его состояния.

После завершения последнего раунда викторины "Опорный край", проходившего в Екатеринбурге, звезда шоу "Поле чудес", телеведущий, народный артист России Леонид Якубович якобы испытал необходимость в медицинской консультации. Проблемы со спиной, возникшие за день до мероприятия, осложнили ему рабочий процесс. Такие сообщения появились в Сети в пятницу, 12 апреля.

Как отмечают СМИ, болезнь сделала выполнение профессиональных задач Якубовичем менее эффективным, чем обычно. Предполагается, что именно из-за ухудшения общего состояния здоровья он совершил несколько ошибок при взаимодействии с участниками викторины, включая некорректное упоминание населенных пунктов Свердловской области.

Учитывая запланированный перелет в Калугу в вечернее время 12 апреля, было принято решение о необходимости осмотра Леонида Якубовича медиками. Этот шаг направлен на минимизацию рисков возможных осложнений и гарантирование здоровья и благополучия 78-летнего телеведущего.

На появившиеся в интернете сообщения об ухудшении своего здоровья Леонид Аркадьевич отреагировал с присущим ему юмором.

"Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу 4 самолетами!" – сообщил артист журналистам.

СМИ уточняют, что в марте этого года у Леонида Якубовича обнаружили осложнения, вызванные диабетом второго типа, с которым он борется на протяжении нескольких лет. Среди выявленных проблем – нарушение работы почек, снижение чувствительности в пальцах и ухудшение зрения. Телеведущий регулярно консультируется с эндокринологом и сталкивается с цереброваскулярным заболеванием. 

12 апреля 2024, 16:58
Леонид Якубович. Фото: YouTube / @empatia_manuchi
Дмитрий Алексеев
Ura.ru✓ Надежный источник

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