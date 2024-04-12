Ликбез по пилингам: эксперт рассказал, как не испортить кожу процедурой

Чтобы лицо было всегда свежим, а кожа ровной и сияющей, нужно выполнять ряд обязательных процедур. Умывание, увлажнение, использование SPF – об этих манипуляциях знают все. Однако многие в этот список забывают добавлять обязательный этап – отшелушивание. Удалить омертвевшие клетки эпидермиса и выровнять тон кожи помогает пилинг. Косметолог Ирина Головина рассказала, как правильно использовать это средство, чтобы не навредить.

Так, по словам эксперта, существуют физические и химические эксфолианты (пилинги). Различаются они тем, что в первом случае используются абразивные жесткие частицы, которые подобно щетке счищают все ненужное. Химические пилинги отшелушивают за счет кислот.

"Ежедневно клетки эпидермиса обновляются, и клетки, образующие внешний слой, отмирают, а на их место приходят новые. Эксфолиация обеспечивает их полное удаление. Если этого не делать, цвет лица станет тусклым, а со временем поры могут забиться, что часто приводит к появлению прыщей или жирной коже", – предупредила косметолог.

Однако многие девушки боятся пилингов из-за того, что они могут испортить кожу лица. Это правда, заявила Ирина, если не знать, как ими пользоваться. Так, по словам эксперта, очень важно выбирать подходящий эксфолиант: для чувствительной кожи – менее агрессивный, для нормальной кожи – посильнее.





Кроме того, отмечает Головина, следует использовать такие средства осторожно и не переусердствовать. Например, абразивными пилингами тереть лицо не слишком активно, а мягко, массажными движениями. Химические средства следует оставлять на лице ровно на то время, которое указано на упаковке.

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