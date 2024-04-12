Как 55-летняя Бледанс подпитывает свое либидо

Эвелина Бледанс отметила 55-летие. Но по ней этого никогда не скажешь – всегда стройная, молодая, свежая. О секретах красоты с актрисой, певицей и ведущей корреспондент женского журнала "Клео.ру" поговорил на форуме "Эстетическая медицина будущего. Тренды – 2024".

"Я хорошо и с пониманием отношусь к пластическим операциям, – говорит Бледанс. – Но сама пока стараюсь от них воздерживаюсь. Просто не спешу стареть!"

Эвелина при этом в курсе всех новинок для поддержания молодости. "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана… Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефёлой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть", – кажется, эти слова чеховской Аркадиной могут стать девизом Бледанс.





Звезда экрана и сцены была замужем трижды. Правда, уже седьмой год как она в разводе. Но, как признается, с интимной жизни проблем нет. "Для поддержания сексуальных функций надо налегать на петрушку и морепродукты, – советует красавица. – Тогда ваша интимная жизнь будет прекрасной. Мне вот сейчас привезли из Крыма огромную охапку петрушки вместе с редиской. А свежие морепродукты – икра и крабы – приехали с Камчатки".

Петрушка считается эликсиром молодости – она содержит в себе углеводы, небольшое количество жиров и белков, а также клетчатку, богата витамином С и Е, ниацином, витамином А, биотином и фолиевой кислотой. Если же говорить о химических элементах, в петрушке много фтора, серы, хлора, йода, калия, цинка. Ее используют не только для сохранения либидо, но и для восстановления и оздоровления всего организма.